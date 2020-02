Гравці Барселони провели тренування із пов'язками на очах.

Про це повідомляє Twitter Barcauniversal.

На відео Антуан Грізманн, Артуро Відаль, Самуель Умтіті займались із тренерами, які допомагали гравцям. Як зазначає Marca, така вправа розрахована на покращення координації рухів та орієнтацію у просторі.

Нагадаємо, Барселона вилетіла з Кубка Іспанії, мінімально поступившись Атлетіку (0:1). Наступний матч каталонці проведуть сьогодні, 9 лютого, проти колишнього клубу Кіке Сетьєна – Бетіса, початок о 22:00.

