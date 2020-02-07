Львів переграв Валмієру у контрольному матчі

Ходаковський відзначився дебютним голом

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 7 лютого, у Туреччині на навчально-тренувальному зборі Львів зустрічався з латвійською Валмієрою.

Вирвати перемогу вдалося у другому таймі. Спочатку наша команда вийшла вперед завдяки голу гравця, який перебуває на перегляді. Однак суперникам вдалося зрівняти рахунок. Та Микита Ходаковський, який вийшов на заміну у другому таймі, приніс перемогу ФК Львів.

Контрольний матч

7 лютого

Львів - Валмієра 2:1 (0:0)

Нагадаємо, Рух здійснив камбек у контрольному матчі з Прикарпаттям.

Раніше, екс-голкіпер ФК Львів перейшов у Рух.