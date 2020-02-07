 Шовковський став спортивним експертом | Футбол | Champion.com.ua
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Шовковський став спортивним експертом

Сьогодні 16:12 1020 0
Шовковський став спортивним експертом

Джерело - Чемпіон.

Тренер національної збірної України з футболу, легендарний футболіст київського Динамо Олександр Шовковський став експертом Торгової марки Parimatch. Колосальні знання, отримані під час кар'єри гравця і в тренерському складі збірної, — важливі складові такого рішення.

Ґрунтуючись на своєму багаторічному досвіді, Олександр аналізує статистику протистоянь, оцінює спортивну форму команд, а також акцентує увагу на всі фактори, які впливають на гравців і ситуацію на полі.

Нова роль — сміливе рішення для молодого тренера, який лише три роки тому завершив професійну кар'єру гравця.

"Статус експерта — новий виклик для мене. Я радий співпраці з ТМ Parimatch, яка є найбільшим меценатом українського спорту. Упевнений, досвід і знання стануть в нагоді мені для аналітики та оцінки ситуації. Буду ділитися з вами своїми знаннями та прогнозами! " — відзначив Олександр Шовковський.

На сайті expertua.pm ви можете прочитати змістовні експертні матеріали, дізнатися цікаві факти про улюблену команду, а ще — отримати іншу корисну інформацію від ТМ Parimatch. Перший прогноз Олександр зробив на міланське дербі Інтер - Мілан, яке відбудеться 9 лютого. Прочитавши його на порталі, можна проголосувати й дізнатися, чи збігається ваша думка з вердиктом Шовковського.

"Ми щиро раді представити початок нового проекту - "Експерти PM". І тим більше приємно, що головним експертом в спортивному прогнозуванні стала така легендарна людина в українському футболі як Олександр Шовковський. Упевнений, що синтез нашої роботи дозволить всім любителям спорту ще більше полюбити гру мільйонів – футбол"  — прокоментував початок співпраці представник TM Parimatch Вадим Місюра.

Олександр Шовковський буде оглядати й аналізувати ТОП-ігри англійської Прем'єр-ліги, італійської Серії А, німецької Бундесліги, іспанської ЛаЛігі, французької Ліги 1, а також єврокубків за участю грандів європейського футболу.

 

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