Рух розвівав контракти із двома гравцями

Джерело - fcrukh.com.
Рух за спільною згодою сторін розірвали угоду з центральними захисниками Романом Никитюком та Дмитром Нємчаніновим.
Про це повідомляє прес-служба львівського клубу.
Роман Никитюк перейшов у Рух у 2018, протягом цього часу 26-річний оборонець провів 29 матчів, в яких відзначився 5-ма голами.
У свою чергу Дмитро Нємчанінов приєднався до команди влітку минулого року. За цей час 30-річний захисник взяв участь у 18-ти поєдинках львів’ян в Першій лізі.
Нагадаємо, Рух здійснив камбек у контрольному матчі з Прикарпаттям.
Раніше, екс-голкіпер ФК Львів перейшов у Рух.