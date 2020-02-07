Рух розвівав контракти із двома гравцями

Роман Никитюк та Дмитро Нємчанінов стали вільними агентами

Рух за спільною згодою сторін розірвали угоду з центральними захисниками Романом Никитюком та Дмитром Нємчаніновим.

Про це повідомляє прес-служба львівського клубу.

Роман Никитюк перейшов у Рух у 2018, протягом цього часу 26-річний оборонець провів 29 матчів, в яких відзначився 5-ма голами.

У свою чергу Дмитро Нємчанінов приєднався до команди влітку минулого року. За цей час 30-річний захисник взяв участь у 18-ти поєдинках львів’ян в Першій лізі.

Нагадаємо, Рух здійснив камбек у контрольному матчі з Прикарпаттям.

Раніше, екс-голкіпер ФК Львів перейшов у Рух.