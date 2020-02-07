Український лівий латераль Луго Василь Кравець хоче після завершення сезону повернутися у Леганес.

Про це розповів сам гравець.

"Дуже хочу отримати ігрову практику і допомогти команді піднятися в турнірній таблиці, - каже Кравець. А влітку, після повернення в Леганес, проявити себе на літніх зборах і довести обґрунтованість на місце в складі.

Чому не вдалось закріпитися в основі Леганеса? Важко дати однозначну відповідь. Було багато нюансів. Один із них – конкуренція, битва за місце під сонцем, кожен хоче грати в Ла-Лізі. Я не скажу, що я сильно поступався, але таким було рішення тренера", - розповів Кравець.