 Ліон не зміг переграти Ам’єн, Страсбург здолав Тулузу. Результати матчів 23 туру Ліги 1 | Футбол | Champion.com.ua
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Ліон не зміг переграти Ам’єн, Страсбург здолав Тулузу. Результати матчів 23 туру Ліги 1

Сьогодні 22:09 95 0
Ліон втратив два очки
Ліон не зміг переграти Ам’єн, Страсбург здолав Тулузу. Результати матчів 23 туру Ліги 1
#Ліон, #Нім

Джерело - Чемпіон.

У 23-му турі французької Ліги 1 відбулися шість матчів.

Мец і Брест зуміли уникнути поразок, зрівнявши рахунок на 80-ій хвилині. Нім переграв Діжон. Реймс і Ніцца сильнішого не виявили. Ліон вдома не зміг переграти Ам’єн. Страсбург же на виїзді здолав аутсайдера Тулузу.

Чемпіонат Франції, Ліга 1
23 тур, 5 лютого

Брест - Бордо 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 10 Кванг, 1:1 - 80 Беніто (авт)

Ліон - Ам’єн 0:0 

Монпельє - Мец 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 13 Саваньє, 1:1 - 80 Булая

Нім - Діжон 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 4 Венрахоу, 2:0 - 44 Ру

Реймс - Ніцца 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 50 Мелу, 1:1 - 77 Абдельхамід

Тулуза - Страсбург 0:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 76 Маджід

Раніше, ПСЖ на виїзді переграв Нант.

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