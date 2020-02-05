Ліон не зміг переграти Ам’єн, Страсбург здолав Тулузу. Результати матчів 23 туру Ліги 1

Ліон втратив два очки

Джерело - Чемпіон.

У 23-му турі французької Ліги 1 відбулися шість матчів.

Мец і Брест зуміли уникнути поразок, зрівнявши рахунок на 80-ій хвилині. Нім переграв Діжон. Реймс і Ніцца сильнішого не виявили. Ліон вдома не зміг переграти Ам’єн. Страсбург же на виїзді здолав аутсайдера Тулузу.

Чемпіонат Франції, Ліга 1

23 тур, 5 лютого

Брест - Бордо 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 10 Кванг, 1:1 - 80 Беніто (авт)

Ліон - Ам’єн 0:0

Монпельє - Мец 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 13 Саваньє, 1:1 - 80 Булая

Нім - Діжон 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 4 Венрахоу, 2:0 - 44 Ру

Реймс - Ніцца 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 50 Мелу, 1:1 - 77 Абдельхамід

Тулуза - Страсбург 0:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 76 Маджід

Раніше, ПСЖ на виїзді переграв Нант.