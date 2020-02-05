Вердер вибив Боруссію, перемоги Шальке та Айнтрахта. Результати 1/8 фіналу Кубка Німеччини

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі 1/8 фіналу Кубка Німеччини з футболу.
Кубок Німеччини
1/8 фіналу, 04 лютого
Вердер - Боруссія Д 3:2 (2:0)
Голи: 1:0 - 16 Зельке, 2:0 - 30 Біттенкурт, 2:1 - Голанд, 3:1 – 70 Рашіца, 3:2 – 78 Рейна
Айнтрахт Ф – РБ Лейпциг 3:1 (1:0)
Голи: 1:0 – 17 Андре Сілва (пенальті), 2:0 – 51 Костіч, 2:1 – 68 Ольмо, 3:1 – 90+5 Костіч
Кайзерстаутерн - Фортуна 2:5 (2:1)
Голи: 0:1 – 9 Ампома, 1:1 - 10 Кюхветтер, 2:1 – 39 Кюхветтер, 2:2 - 49 Хеннінгс, 2:3 - 65 Ціммерманн, 2:4 - 78 Хеннінгс, 2:5 – 83 Штогер
Шальке – Герта 3:2 (0:2, 2:2, 3:2)
Голи: 0:1 – 12 Кепке, 0:2 – 39 Пйонтек, 1:2 – 76 Каліджурі, 2:2 – 82 Харіт, 3:2 – 115 Раман
Нагадаємо, Гранада переграла Валенсію у чвертьфіналі Кубка Іспанії.