 Вердер вибив Боруссію, перемоги Шальке та Айнтрахта. Результати 1/8 фіналу Кубка Німеччини | Футбол | Champion.com.ua
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Вердер вибив Боруссію, перемоги Шальке та Айнтрахта. Результати 1/8 фіналу Кубка Німеччини

Сьогодні 08:29 401 0
Несподівані результати в 1/8 Кубка Німеччини
Вердер вибив Боруссію, перемоги Шальке та Айнтрахта. Результати 1/8 фіналу Кубка Німеччини
#Куюок Німеччини, #Боруссія, #Шальке

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 1/8 фіналу Кубка Німеччини з футболу.

Кубок Німеччини

1/8 фіналу, 04 лютого

Вердер - Боруссія Д 3:2 (2:0)

Голи: 1:0 - 16 Зельке, 2:0 - 30 Біттенкурт, 2:1 - Голанд, 3:1 – 70 Рашіца, 3:2 – 78 Рейна

Айнтрахт Ф – РБ Лейпциг 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 17 Андре Сілва (пенальті), 2:0 – 51 Костіч, 2:1 – 68 Ольмо, 3:1 – 90+5 Костіч

Кайзерстаутерн - Фортуна 2:5 (2:1)

Голи: 0:1 – 9 Ампома, 1:1 - 10 Кюхветтер, 2:1 – 39 Кюхветтер, 2:2 - 49 Хеннінгс, 2:3 - 65 Ціммерманн, 2:4 - 78 Хеннінгс, 2:5 – 83 Штогер

 Шальке – Герта  3:2 (0:2, 2:2, 3:2)

Голи: 0:1 – 12 Кепке, 0:2 – 39 Пйонтек,  1:2 – 76 Каліджурі, 2:2 – 82 Харіт, 3:2 – 115 Раман

Нагадаємо, Гранада переграла Валенсію у чвертьфіналі Кубка Іспанії.

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