Модрич хоче піти з Реалу

Джерело - isport.uа.
Півзахисник мадридського Реала Лука Модрич має намір покинути стан клуб наступного літа.
Про це повідомляє Calciomercato.
Хорват хоче покинути клуб з тієї причини, що йому не гарантоване місце в стартовому складі команди в майбутньому.
Такою ситуацією може скористатися Мілан і підписати гравця. До того ж контракт Модрича з Реалом закінчується влітку 2020 року.
У поточному сезоні Модрич взяв участь в 17 матчах Ла Ліги, забивши три голи і віддавши чотири результативні передачі.
Нагадаємо, Реал хоче підписати Сане.
Раніше, Реал розібрався з Атлетіко.