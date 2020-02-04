Модрич хоче піти з Реалу

Лука Модрич може покинути Реал

Півзахисник мадридського Реала Лука Модрич має намір покинути стан клуб наступного літа.

Про це повідомляє Calciomercato.

Хорват хоче покинути клуб з тієї причини, що йому не гарантоване місце в стартовому складі команди в майбутньому.

Такою ситуацією може скористатися Мілан і підписати гравця. До того ж контракт Модрича з Реалом закінчується влітку 2020 року.

У поточному сезоні Модрич взяв участь в 17 матчах Ла Ліги, забивши три голи і віддавши чотири результативні передачі.

Нагадаємо, Реал хоче підписати Сане.

Раніше, Реал розібрався з Атлетіко.