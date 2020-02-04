Досвідчений захисник покине Рух

Джерело - footboom.com.
Рух вирішив розірвати контракт з українським захисником Дмитром Немчаніновим.
Про це повідомляє Footboom.
Найближчим часом 30-річний футболіст стане вільним агентом.
Відзначимо, що ще у грудні повідомлялося, що Дмитро Немчанінов, Леандро, а також Максим Каленчук покинуть Рух.
Немчанінов і Каленчук мають досвід виступів в УПЛ. Леандро і Немчанінов в поточному чемпіонаті Першої ліги зіграли за Рух в 17-ти матчах і результативними діями не відзначилися.
Нагадаємо, Рух здійснив камбек у контрольному матчі з Прикарпаттям.
Раніше, екс-голкіпер ФК Львів перейшов у Рух.