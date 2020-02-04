Досвідчений захисник покине Рух

Дмитро Немчанінов стане вільним агентом

Рух вирішив розірвати контракт з українським захисником Дмитром Немчаніновим.

Про це повідомляє Footboom.

Найближчим часом 30-річний футболіст стане вільним агентом.

Відзначимо, що ще у грудні повідомлялося, що Дмитро Немчанінов, Леандро, а також Максим Каленчук покинуть Рух.

Немчанінов і Каленчук мають досвід виступів в УПЛ. Леандро і Немчанінов в поточному чемпіонаті Першої ліги зіграли за Рух в 17-ти матчах і результативними діями не відзначилися.

Нагадаємо, Рух здійснив камбек у контрольному матчі з Прикарпаттям.

Раніше, екс-голкіпер ФК Львів перейшов у Рух.