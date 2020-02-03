Кремінь отримав головного тренера

У Прокопіненка прибрали приставку в.о.

Джерело - ФК Кремінь.

Футболісти Кременя розпочали підготовку до сезону під керівництвом нового/старого тренера Володимира Прокопіненка.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

З наставника кременчужан прибрали приставку в.о., яку він отримав у середині вересня, коли команду покинув головний тренер Ігор Столовицький. Таким чином майже 5 місяців Володимир Юрійович виконував обов’язки головного тренера.

Нагадаємо, що Володимиру Прокопіненку вдалося за кілька місяців витягти гравців з психологічної ями, побудувати боєздатну команду, яка могла давати відсіч лідерам та потрапити у символічну збірну туру як найкращий тренер Першої ліги.

Раніше, Кремінь покинуло четверо гравців та спортивний директор.

Нагадаємо, екс-голкіпер ФК Львів перейшов у Рух.