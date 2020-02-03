Рангнік очолить Мілан у наступному сезоні

Джерело - football.ua.
Незважаючи на те, що і Мілан, і Ральф Рангнік заперечували ведення переговорів після того, як дияволи звільнили Марко Джампаоло, влітку німецький фахівець все-таки очолить россонері.
Про це повідомляє Bild.
Якщо колишній тренер Штутгарта, Ганновера, Шальке, Хоффенгайма і РБ Лейпциг очолить Мілан, то буде не тільки працювати з командою, але і отримає повний контроль над трансферами - така його умова.
Після відходу з РБ Лейпциг після закінчення сезону-2018/19 61-річний Рангнік очолює департамент спорту в компанії Red Bull.
Раніше, син Мальдіні дебютував за Мілан.
Нагадаємо, Буффон повторив рекорд Мальдіні.