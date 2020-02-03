Дембеле знову отримав травму

Дембеле провів лише 5 матчів

Дембеле покинув тренування Барселони достроково через те, що відчував дискомфорт в області задньої поверхні стегна.

Про це повідомляє Lequipe.

Нагадаємо, що Дембеле недавно відновився після своєї попередньої травми. У матчі групового етапу Ліги чемпіонів проти дортмундської Боруссії, який проходив 27 листопада, хавбек отримав розрив м'яза стегна.

У цьому сезоні Дембеле провів 5 матчів в Ла Лізі і відзначився одним забитим голом.

Нагадаємо, Барселона завдяки дублю Фаті перемогла Леванте у 22 турі Ла-Ліги.

Раніше, Реал розібрався з Атлетіко.