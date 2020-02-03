Олександрія здолала Кайсар у контрольному матчі

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 3 лютого, на навчально-тренувальному зборі у Туреччині Олександрія зустрічалася з казахською командою Кайсар.
У першому таймі олександрійська команда отримала право на виконання небезпечного штрафного - Грицук пробив, але голкіпер суперника відбивав. На добиванні вдало зіграв Протасов відправив м’яч у ворота Кайсара.
Відзначимо, що футболісти Кайсара досить грубо грали, не рідко жорстко збивали гравців Олександрії.
6 лютого Олександрія проведе наступний спаринг. Суперником буде болгарська команда Левські.
Олександрія - Кайсар 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 39 Протасов
Раніше, лідер Олександрії вибув на невизначений час.
Нагадаємо, захисник Олександрії отримав травму і залишив тренувальний табір.