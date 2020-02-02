Припинив своє існування філіал академії ФК Шахтар у м.Кривий Ріг.

Про це повідомив Тарік Стретович на сторінці у Facebook.

"Європейське місто спорту 2020 - м.Кривий Ріг, сьогодні втратило спортивну школу!😧⚽🏟️

Нажаль, сьогодні припиняє своє існування філіал академії ФК Шахтар у м.Кривий Ріг.

Причина, як завжди банальна - це відсутність фінансування.

Дитяча академія, яка мала власну інфраструктуру, чудових тренерів та ентузіазм меценатів завжди гідно представляла Кривий Ріг на всеукраїнських змаганнях. Дуже шкода втрачати те, що було досягнуто потом та кров'ю тисячі дітей", - йдеться в повідомленні.