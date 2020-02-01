 Український нападник дебютував у чемпіонаті Ірану | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Сербія розгромила Україну у кваліфікації на чемпіонат світу
Вчора 19:19 2663
Цинізм дня! Ірина Морозюк спаклюжила Гімн України
Вчора 23:18 409
Голанд встановив унікальний рекорд Бундесліги
Вчора 20:18 813
Збірна Легіону здобула перемогу на Матчі зірок Суперліги
Вчора 18:46 411
Динамо візьме 23 гравців на збори у Туреччину
Вчора 17:58 622
Кенін виграла Australian Open
Вчора 12:55 886
Переможний стрибок Бех-Романчук - найкращий результат сезону в світі
Вчора 12:17 2050
Шелестюк здобув впевнену перемогу над Вероном
Вчора 08:58 1636
Бока Хуніорс викупив Самбрано у Динамо
31.01.2020 23:56 744
Дуель українських красунь у Німеччині. Магучіх знову перестрибала Левченко
31.01.2020 23:46 1285
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
1 Лютого 2020
23:56 Футбол Валенсія мінімально обіграла Сельту у 22 турі Ла-Ліги 105
23:45 Футбол Український нападник дебютував у чемпіонаті Ірану 196
23:37 Футбол Рома поступилася Сассуоло, порятунок Парми у матчі із Кальярі. Результати 22 туру Серії А 160
23:18 Блог Цинізм дня! Ірина Морозюк спаклюжила Гімн України 409
23:16 ММА Бій Мак-Грегор – Нурмагомедов може відбутися восени 172
23:05 Футбол Карпати – Середь 3:0. Огляд матчу 223
22:57 Футбол Нім обіграв Монако, перемоги Лілля та Реймса. Результати 22 туру Ліги 1 154
22:47 Футбол Ліверпуль – Саутгемптон 4:0. Огляд матчу 149
22:35 Футбол Матвієнко було б важко в АПЛ – тренер 191
22:16 Футбол Бутко хоче покинути Шахтар 311
21:49 Хокей. УХЛ Кременчук розібрався із Крижаними Вовками у регулярному чемпіонаті 154
21:33 Футбол Лейпциг врятувався у матчі проти Боруссії М у 20 турі Бундесліги 201
21:23 Футбол Манчестер Юнайтед не зміг обіграти Вулвергемптон у 25 турі АПЛ 153
21:15 Бокс Тренер Гвоздика може тренувати Руїса 188
20:56 Футбол Зінченко назвав свою ціль у футболі 336
20:47 Футбол Смирнов відмовився підписувати контракт із Чорноморцем 413
20:32 Футбол ПСЖ знищив Монпельє у 22 турі Ліги 1 218
20:18 Футбол Голанд встановив унікальний рекорд Бундесліги 813
19:58 Теніс Юний український тенісист вийшов у фінал турніру у Франції 442
19:36 Футбол Фреда визнали найкращим гравцем Манчестер Юнайтед у січні 552
19:19 Футзал Сербія розгромила Україну у кваліфікації на чемпіонат світу 2663
19:07 Футбол Ліверпуль обіграв Саутгемптон, перемоги Евертона та Шеффілд Юнайтед. Результати 25 туру АПЛ 364
18:53 Футбол Реал розібрався з Атлетіко у 22 турі Ла-Ліги 259
18:46 Баскетбол Збірна Легіону здобула перемогу на Матчі зірок Суперліги 411
18:28 Футбол Боруссія знищила Уніон, перемоги Гоффенгайма та Баварії. Результати 20 туру Бундесліги 313

Український нападник дебютував у чемпіонаті Ірану

Вчора 23:45 196 0
Мирослав Славов прокоментував свій дебют у чемпіонаті Ірану
Український нападник дебютував у чемпіонаті Ірану
#Славов, #Іран

Джерело - footboom.

Нападник Шахр Ходра Мирослав Славов провів свій перший матч у складі нового клубу.

Про це повідомляє Footboom.

Мирослав Славов з'явився на полі на 80 хвилині, однак не зміг відзначитись результативними діями. Зазначимо, що українець вийшов на заміну за рахунку 2:1, а Шахр Ходро в підсумку святкував перемогу з рахунком 3:1.

"Дебют вийшов непоганим – команда перемогла. Правда, на жаль, я поки відзначився лише гарною зачіскою. Однак я ще набираю форму, як уже говорив, довго був без ігрової практики. Сподіваюся, голи вже скоро прийдуть", – відзначив Славов.

Нагадаємо, український нападник перейшов в іранський клуб.

Коментарі ()