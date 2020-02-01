Український нападник дебютував у чемпіонаті Ірану

Мирослав Славов прокоментував свій дебют у чемпіонаті Ірану

Джерело - footboom.

Нападник Шахр Ходра Мирослав Славов провів свій перший матч у складі нового клубу.

Про це повідомляє Footboom.

Мирослав Славов з'явився на полі на 80 хвилині, однак не зміг відзначитись результативними діями. Зазначимо, що українець вийшов на заміну за рахунку 2:1, а Шахр Ходро в підсумку святкував перемогу з рахунком 3:1.

"Дебют вийшов непоганим – команда перемогла. Правда, на жаль, я поки відзначився лише гарною зачіскою. Однак я ще набираю форму, як уже говорив, довго був без ігрової практики. Сподіваюся, голи вже скоро прийдуть", – відзначив Славов.

Нагадаємо, український нападник перейшов в іранський клуб.