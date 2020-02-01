Богдан Бутко прокоментував пошуки неового клубу

Захисник Шахтаря Богдан Бутко перебуває у пошуках нового клубу.

Про це розповів сам гравець.

"Мені сказали, що на збори не їду з першою командою. Досі перебуваю в пошуках команди. Десь вже трансферне вікно закрилося, десь – ні. Поки шукаємо команду. Вдома вже набридло сидіти, потрібно їхати тренуватися. Я ж не офісний працівник, тому треба вже повертатися на поле до тренувань", – відзначив Бутко.

Повідомляється, що українець може продовжити свої виступи в чемпіонаті Польщі, адже трансферне вікно там закривається аж 2 березня.

Нагадаємо, Шахтар не отримував пропозицій від Арсенала по трансферу Матвієнка.