Джерело - Чемпіон.

Захисник іспанського Луго Орест Лебеденко став гравцем Олімпіка.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу Сегунди.

21-річний футболіст молодіжної збірної України перейшов у донецький клуб на правах оренди і уклав контракт з командою Вісенте Гомеса терміном на півтора року.

✍ OFICIAL | El Olympik de Donetsk y el #CDLugo llegan a un acuerdo para la cesión de Orest Lebedenko.



➡ https://t.co/GEH7ZFLHR5#SuerteLebedenko — Club Deportivo Lugo (@CDeportivoLugo) January 31, 2020

Лебеденко не зміг закріпитися в основному складі іспанської команди, провівши у поточному сезоні лише 6 поєдинків у всіх турнірах, в яких результативними діями не відзначався. Після повернення у команду ще одного українця Василя Кравця шанси Ореста на основу суттєво зменшились.

Контракт Лебеденка з Луго розрахований до червня 2023 року. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює футболіста у 500 тисяч євро.