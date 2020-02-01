 Син Зідана повернувся в Іспанію | Футбол | Champion.com.ua
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Син Зідана повернувся в Іспанію

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Енцо повернувся до іспанської першості.
Син Зідана повернувся в Іспанію
#Зідан, #Енцо

Джерело - Чемпіон.

Французький півзахисник Енцо Зідан став гравцем іспанської Альмерії.

Про це повідомляє офіційний сайт андалуського клубу.

24-річний вінгер, попередньою командою якого був португальський Авеш, перейшов до табору представника Сегунди як вільний агент і уклав контракт до 30 червня поточного року.

Енцо Зідан є вихованцем мадридського Реала, в молодіжних командах якого виступав з 2014 по 2017 рік і певний час працював під керівництвом батька. Після відходу з "королівського клубу" півзахисник захищав кольори Алавеса, Лозанни Спорт та Райо Махадаонди.

У поточному сезоні Енцо зіграв за португальський клуб в 11 матчах і забив 2 м'ячі. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює футболіста у 700 тисяч євро.

 

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