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Родрігес: Я повернуся в Динамо сильнішим

Сьогодні 22:47 222 0
Жерсон Родрігес прокоментував свій перехід у турецький Анкарагюджю
Родрігес: Я повернуся в Динамо сильнішим
#Родрігес, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Нападник Динамо Жерсон Родрігес, який до кінця сезону виступатиме за Анкарагюджю, хоче повернутися у стан киян ще сильнішим.

Про це гравець розповів у своєму Іnstagram.

"Я хочу подякувати за підтримку фанатам Динамо і клубній сім'ї. Мій вибір був важким, але він дозволить мені знову грати, працювати і бути сильним. А потім повернутися в Динамо сильнішим. Ну і, звичайно ж, забивати голи і насолоджуватися футболом. Велике спасибі вам", - розповів Родрігес.

Нагадаємо, Родрігес перейшов у Анкарагюджю.

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