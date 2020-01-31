Нападник Динамо Жерсон Родрігес, який до кінця сезону виступатиме за Анкарагюджю, хоче повернутися у стан киян ще сильнішим.

Про це гравець розповів у своєму Іnstagram.

"Я хочу подякувати за підтримку фанатам Динамо і клубній сім'ї. Мій вибір був важким, але він дозволить мені знову грати, працювати і бути сильним. А потім повернутися в Динамо сильнішим. Ну і, звичайно ж, забивати голи і насолоджуватися футболом. Велике спасибі вам", - розповів Родрігес.