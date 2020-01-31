У Шахтарі Тайсон вже не капітан команди

Пятов став капітаном команди

Джерело - Чемпіон.

Новим капітаном донецького Шахтаря став воротар Андрій Пятов.

Про це повідомляє Футбол News.

Раніше про це вже повідомлялося, але клуб офіційно спростував цю інформацію, заявивши, що призначення нового капітана не було і формально капітаном команди залишається Тайсон.

Однак під час першого збору бразилець не виходив на поле з капітанською пов'язкою. Минулого літа клуб не відпустив Тайсона в Мілан, і гравець досі згадує про це.

Раніше, Шахтар не хоче відпускати капітана Тайсона в Інтернасьйонал.