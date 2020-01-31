Анкарагюджю орендує нападника Динамо без права викупу

Угода буде розрахована до кінця сезону

Київське Динамо віддасть в оренду Анкарагюджю півзахисника Жерсона Родрігес без права викупу.

Про це повідомляє L'essentiel.

Угода буде розрахована до кінця сезону.

Очікується, що про трансфер оголосять найближчим часом. 24-річний футболіст вже знаходиться в Анкарі, йому залишилося пройти медогляд.

Він міг перейти в японський клуб кілька тижнів тому, але сторони не домовилися.

Родрігес не брав участі в першому зборі Динамо. У цьому сезоні він забив 2 голи в 12 матчах.

Нагадаємо, що Родрігес був відправлений у дубль біло-синіх і не поїхав з першою командою на збір до Туреччини. Раніше ним зацікавився російський клуб.