Жиру не покине Челсі у січні

Француз продовжить виступи у команді

Джерело - Sport Arena.

Нападник Челсі Олів'є Жиру залишиться в стані синіх до кінця сезону.

Про це повідомляє lequipe.fr.

У лондонському клубі так і не змогли знайти заміну Жиру, тому керівництво Челсі прийняло рішення не відпускати досвідченого нападника.

Відзначається, що дане рішення зумовлене травмою провідного форварда команди Теммі Абрагама, який продовжує відновлення після травми, отриманої у матчі АПЛ проти Арсеналу (2:2).

Вчора повідомлялося, француз може перейти у Лаціо. Раніше повідомлялося, що Жиру може перейти в лондонський Тоттенгем.