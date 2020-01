Найкращий бомбардир в історії збірної Англії Уейн Руні забив свій перший м'яч за Дербі Каунті.

У рамках 29-го туру Чемпіоншипа команда зіграла з клубом Лутон Таун. Руні забив м'яч на 63-й хвилині. Руні забив вперше в англійських турнірах з грудня 2017 го. У Дербі футболіст поєднує функції гравця і тренера.

Матч завершився перемогою Лутона з рахунком 3:2.

Duane Holmes setting up Wayne Rooney for his first goal for Derby County. The Rams lost 3-2 at Luton Town. #USMNT #EFLChampionship pic.twitter.com/aSj2EYByFw