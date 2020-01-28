 Дніпро-1 поступився Богеміансу у товариському матчі | Футбол | Champion.com.ua
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Дніпро-1 поступився Богеміансу у товариському матчі

Сьогодні 19:14 217 0
Дніпро-1 поступився на останніх хвилинах матчу
Дніпро-1 поступився Богеміансу у товариському матчі
#Дніпро-1

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 28 січня, на навчально-тренувальному зборі у Туреччині Дніпро-1 зустрічався з чеським клубом Богеміанс.

Про це повідомляє прес-служба дніпровського клубу.

Дніпро-1 завдяки голу Супряги зміг відкрити рахунок у грі. Однак згодом чехи змогли відігратися та забитий переможний м’яч.

Контрольний матч.

28 січня

СК Дніпро-1 — Богеміанс 1:2 (0:0)

Голи: 1:0 - 47 Супряга, 1:1 - 54 Ванічек, 1:2 – 90+1 Кейта

Нагадаємо, Дніпро-1 переглядає французького нападника.

Раніше, Левадія орендувала захисника СК Дніпро-1.

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