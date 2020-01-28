Дніпро-1 поступився Богеміансу у товариському матчі

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 28 січня, на навчально-тренувальному зборі у Туреччині Дніпро-1 зустрічався з чеським клубом Богеміанс.
Про це повідомляє прес-служба дніпровського клубу.
Дніпро-1 завдяки голу Супряги зміг відкрити рахунок у грі. Однак згодом чехи змогли відігратися та забитий переможний м’яч.
Контрольний матч.
28 січня
СК Дніпро-1 — Богеміанс 1:2 (0:0)
Голи: 1:0 - 47 Супряга, 1:1 - 54 Ванічек, 1:2 – 90+1 Кейта
Нагадаємо, Дніпро-1 переглядає французького нападника.
Раніше, Левадія орендувала захисника СК Дніпро-1.