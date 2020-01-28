Фернандінью наступний сезон буде виступати за Манчестер Сіті

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Манчестер Сіті Фернандінью підписав новий контракт з клубом.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

34-річний бразилець виступатиме за "місцян" до 2021 року.

Фернандінью перейшов в Манчестер Сіті з Шахтаря в 2013-му році і провів 299 матчів за англійський клуб.

Нагадаємо, Манчестер Сіті без Зінченка розгромив Фулгем в Кубку Англії.

Раніше, Срна пройшов стажування у Ман Сіті.