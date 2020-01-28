Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Манчестер Сіті Фернандінью підписав новий контракт з клубом.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
34-річний бразилець виступатиме за "місцян" до 2021 року.
Фернандінью перейшов в Манчестер Сіті з Шахтаря в 2013-му році і провів 299 матчів за англійський клуб.
🔥2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣🔥— Manchester City (@ManCity) January 28, 2020
Another year of @fernandinho!!!
🔵 #ManCity pic.twitter.com/rrEEKTHC5x
Нагадаємо, Манчестер Сіті без Зінченка розгромив Фулгем в Кубку Англії.
Раніше, Срна пройшов стажування у Ман Сіті.