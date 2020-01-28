Карпати: Що вмерло - померти не може? Або як врятувати львівську легенду?

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 28 січня, відбудеться масштабне шоу на телеканалі НТА про долю львівських Карпат.

Про це Чемпіону повідомив відомий журналіст Віталій Крутяков.

Головна тема випуску:

Чому не спрацювала офшорна схема Садового під ширмою благих намірів. Народне Толк-Шоу в прямому ефірі збирає міське віче, щоб обговорити шляхи порятунку головної команди Західної України.

Гості студії:

1.Григорій Козловський - депутат Львівської міської ради, "ЄС";

2.Маркіян Лопачак - голова фракції ВО "Свобода" у Львівській міській раді;

3.Олександр Мирний - народний депутат України VII скликання;

4.Богдан Тимовчак - футбольний журналіст;

5.Ігор Циганик - телеведучий, футбольний коментатор;

6. Ігор Кульчицький - легендарний футболіст ФК Карпати;

7.Тарас Павлів - фанат ФК Карпати, голова ГО "Завжди вірні";

8. Ростислав Заремба - Заступник Голови Львівської Асоціації футболу;

9.Михайло Дячишин ("Ангел") - багаторічний фанат ФК Карпати;

10.Олег Солдатенко -директор розвитку інфраструктури ФК Карпати.

11. Тарас Панкевич - заступник гендиректора ФК "Карпати" з правових питань

У скайп етері:

Віктор Вацко - журналіст, телекоментатор;

Олександр Чижевський - екснаставник Карпат.

Анонс: