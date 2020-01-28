Карпати: Що вмерло - померти не може? Або як врятувати львівську легенду?

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 28 січня, відбудеться масштабне шоу на телеканалі НТА про долю львівських Карпат.
Про це Чемпіону повідомив відомий журналіст Віталій Крутяков.
Головна тема випуску:
Чому не спрацювала офшорна схема Садового під ширмою благих намірів. Народне Толк-Шоу в прямому ефірі збирає міське віче, щоб обговорити шляхи порятунку головної команди Західної України.
Гості студії:
1.Григорій Козловський - депутат Львівської міської ради, "ЄС";
2.Маркіян Лопачак - голова фракції ВО "Свобода" у Львівській міській раді;
3.Олександр Мирний - народний депутат України VII скликання;
4.Богдан Тимовчак - футбольний журналіст;
5.Ігор Циганик - телеведучий, футбольний коментатор;
6. Ігор Кульчицький - легендарний футболіст ФК Карпати;
7.Тарас Павлів - фанат ФК Карпати, голова ГО "Завжди вірні";
8. Ростислав Заремба - Заступник Голови Львівської Асоціації футболу;
9.Михайло Дячишин ("Ангел") - багаторічний фанат ФК Карпати;
10.Олег Солдатенко -директор розвитку інфраструктури ФК Карпати.
11. Тарас Панкевич - заступник гендиректора ФК "Карпати" з правових питань
У скайп етері:
Віктор Вацко - журналіст, телекоментатор;
Олександр Чижевський - екснаставник Карпат.
Анонс: