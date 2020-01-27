У головного тренера Шахтаря Луїша Каштру всі заняття проходять із м’ячем.

Про це розповів нападника гірників Владислав Вакула.

"Процес підготовки проходить добре, почуваюся відмінно. Є невелика крепатура, однак для зборів це стандартна ситуація. Зазвичай перші днів п’ять утягуєшся, а потім звикаєш до навантажень. Мені подобається, що в Луїша Каштру всі заняття з м’ячем, вправи ігрові та цікаві.

Допомагають і контрольні матчі. Це таке навантаження з підвищеною відповідальністю, після чого впевненіше почуваєшся у офіційних зустрічах. Радію, що взяв участь у двох спарингах: приємно грати з такими футболістами, поруч із ними набуваю досвіду", - розповів Вакула.