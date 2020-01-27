Іско може перейти у клуб АПЛ

Ліверпуль знову звернув свою увагу на іспанського хавбека Іско.

Про це повідомляє El Desmarque.

Англійський клуб спробує підписати гравця наступного літа. В свою чергу Реал налаштований отримати за свого футболіста близько 70 млн євро, натомість Ліверпуль не збирається платити більше 50.

У поточному сезоні Іско не має стабільного місця в основі Реала. У його активі 16 матчів у всіх турнірах, в яких він відзначився одним забитим голом.

Нагадаємо, Реал очолив Ла-Лігу вперше за 100 днів.

Раніше, Атлетіко у більшості не змогло переграти Леганес.