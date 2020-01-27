Екс-динамівець продовжить кар'єру у Хорватії

Вараждін орендував Главину

Джерело - Динамоманія.

Лівий захисник Денис Главина на правах вільного агента перейшов з Акжайик в Вараждін, за який виступає його молодший брат Домінік.

Про це повідомляє офіційний сайт хорватського клубу.

33-річний Главина останні чотири сезони відіграв в Казахстані, де захищав кольори Тоболу, Акжайик і Жетису.

Раніше він пограв за київське Динамо-2, Ворсклу, Дніпро, загребське Динамо, польську Арку, той же Вараждін, а також Спліт і словенський Заврч.

Вараждін після 19 турів чемпіонату Хорватії з 12 очками замикає таблицю з 10 команд.

Нагадаємо, російський клуб зацікавився нападником Динамо.