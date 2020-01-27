Екс-динамівець продовжить кар'єру у Хорватії

Джерело - Динамоманія.
Лівий захисник Денис Главина на правах вільного агента перейшов з Акжайик в Вараждін, за який виступає його молодший брат Домінік.
Про це повідомляє офіційний сайт хорватського клубу.
33-річний Главина останні чотири сезони відіграв в Казахстані, де захищав кольори Тоболу, Акжайик і Жетису.
Раніше він пограв за київське Динамо-2, Ворсклу, Дніпро, загребське Динамо, польську Арку, той же Вараждін, а також Спліт і словенський Заврч.
Вараждін після 19 турів чемпіонату Хорватії з 12 очками замикає таблицю з 10 команд.
Нагадаємо, російський клуб зацікавився нападником Динамо.