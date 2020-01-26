Дніпро-1 віддасть чемпіона світу U-20 в оренду

20-річний футболіст перейде в Левадію

Джерело - Чемпіон.

Захисник СК Дніпро-1 Олександр Сафронов продовжить кар'єру в чемпіонаті Естонії.

Про це повідомив головний тренер СК Дніпро-1 Дмитро Михайленко на офіційному Youtube-каналі клубу.

20-річний футболіст перейде в Левадію на правах оренди. Угода буде розрахована на 1 рік.

Зазначимо, що в поточному сезоні молодий футболіст зіграв 12 матчів в УПЛ. Він виступав за збірну України U-20 на переможному чемпіонаті світу в Польщі у 2019 році.

До слова, Левадія у минулому чемпіонаті Естонії посіла 2 місце. Новий чемпіонат в Естонії розпочнеться 6 березня.