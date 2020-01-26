Ван Дейк очолив ТОП-10 найдорожчих центральних захисників світу

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Опублікований список ТОП-10 найдорожчих центральних захисників у світі.

За версією порталу Transfermarkt.

Перше місце в рейтингу посідає 28-річний нідерландський гравець Ліверпуля Вірджіл ван Дейк, який оцінюється в €100 мільйонів. На другому місці йде 26-річний футболіст Реала і збірної Франції Рафаель Варан — €80 мільйонів.

Третє місце (€75 мільйонів) розділяють відразу три гравці — 20-річний гравець Ювентуса Маттейс де Лігт, 25-річний футболіст Манчестер Сіті Емерік Ляпорт і 28-річний сенегалець Каліду Кулібалі з Наполі.