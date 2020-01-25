Гол Безуса допоміг Генту знищити Генк у чемпіонаті Бельгії

Джерело - Чемпіон.

Гент впевнено переграв Генк в рамках матчу 23-го туру національного чемпіонату Бельгії.

Рахунок в матчі відкрив Генк вже на 16-й хвилині після точного удару Бонгонди, але Гент з Безусом і Пластуном в складі відігрався завдяки голу Мохаммаді в кінцівці тайму.

У другій половині на 52-й хвилині вивів Гент вперед Роман Безус, який зльоту в чужій штрафній відправив круглого в кут воріт гостей. Його замінили на 66-й хвилині.

Закріпив перевагу Гента забитий м'яч Одіджа-Офое, а в компенсований час остаточний рахунок встановив Ньянгбо.

Гент займає друге місце турнірної таблиці чемпіонату Бельгії, Генк знаходиться на шостій позиції.

Чемпіонат Бельгії

23-й тур

25 січня

Гент – Генк 4:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 16 Бонгонда, 1:1 - 45 Мохаммаді, 2:1 - 52 Безус, 3:1 - 88 Одіджа-Офое, 4:1 - 90+4 Ньянгбо.