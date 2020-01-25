Джерело - Чемпіон.

Ференцварош розбив Пакш в рамках 17-го туру (4:0), а одним з головних героїв став Олександр Зубков.

Ференцварош дуже швидко відкрив рахунок в матчі: Токмач Нгуен прорвався лівим флангом (з підозрою на невеличкий офсайд) та прострілив вздовж воріт. М'яч після рикошету відскочив до Зубкова, який з правої пробив повз захисників та воротаря.

В другій половині українець забив ще раз. Зубков з лінії штрафного пробив під дальню стійку. Додамо, що Олександр провів на полі 70 хвилин, а Ігор Харатін відіграв увесь поєдинок.

Таким чином, Ференцварош збільшив свій відрив від Фехервара до 7 пунктів, набравши 39 очок та одноосібно очолюючи турнірну таблицю чемпіонату Угорщини. Додамо, що цей дубль допоміг Зубкову піднятись у таблиці найкращих бомбардирів – в активі українця вже 7 голів.