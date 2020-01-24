Динамо поверне Родрігеса у Японію

Джерело - Динамо Киев Inside.
Нападник київського Динамо і збірної Люксембургу Жерсон Родрігеш перейде в один з японських клубів.
Про це повідомляє Telegram-канал Динамо Киев Inside.
Орієнтовна вартість футболіста оцінюється в 1,8 млн євро. Контракт Родрігеша з Динамо розрахований до літа 2024-го року.
У поточному сезоні нападник провів за киян 12 матчів у всіх турнірах, де забив 2 м'ячі.
Минулого літа Динамо викупило Родрігеша у японського клубу Джубіло Івата за 2 млн євро.
Раніше повідомлялося, що Родрігес тренується із дублем Динамо.
Нагадаємо, російський клуб зацікавився нападником Динамо.