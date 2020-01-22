Лечче підписав конкурента для Шахова

Джерело - sport.ua.
Лечче орендував до кінця сезону з правом викупу півзахисника Фіорентини Ріккардо Сапонару.
Про це повідомляє прес-служба клубу Лечче.
28-річний італієць виступає на позиціях центрального і атакувального півзахисника і буде прямим конкурентом для українця Євгена Шахова.
#Benvenuto Riccardo #Saponara— U.S. Lecce (@OfficialUSLecce) January 22, 2020
Da oggi in giallorosso
📋 il comunicato
➡️ https://t.co/iuPk1Mb6nF#avantilecce #forzalecce pic.twitter.com/85rLV9xfDi
Першу половину сезону Сапонара провів в оренді в Дженоа, де на його рахунку 1 гол в 5 матчах.
Зараз Лечче йде на 17-му місці в турнірній таблиці Серії А.
Раніше, Фіорентина перемогла Наполі.
Нагадаємо, Лаціо знищив Сампдорію у 20 турі Серії А.