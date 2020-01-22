Лечче підписав конкурента для Шахова

Сапонара проведе другу половину сезону у складі Лечче

Лечче орендував до кінця сезону з правом викупу півзахисника Фіорентини Ріккардо Сапонару.

Про це повідомляє прес-служба клубу Лечче.

28-річний італієць виступає на позиціях центрального і атакувального півзахисника і буде прямим конкурентом для українця Євгена Шахова.

Першу половину сезону Сапонара провів в оренді в Дженоа, де на його рахунку 1 гол в 5 матчах.

Зараз Лечче йде на 17-му місці в турнірній таблиці Серії А.

Раніше, Фіорентина перемогла Наполі.

Нагадаємо, Лаціо знищив Сампдорію у 20 турі Серії А.