Лондонське дербі: головний матч тижня

Джерело - Чемпіон.

Поки в більшості європейських чемпіонатах зимова пауза і команди тільки приступають до тренувальних зборів, англійська Прем'єр-ліга в самому розпалі. Тільки в неділю завершився 23-й тур і ось вже у вівторок стартує 24-й.

Більш того, нас чекає видовищне лондонське дербі Челсі - Арсенал. Кожну з команд очолює фахівець, який сам ще не так давно сам грав. Френк Лемпард і Мікель Артета проводять свої перші сезони в якості головних тренерів. Поки що краще виходить у Лемпарда, чий Челсі йде на 4-му місці, тоді як Арсенал замикає ТОП-10.

Тому, не дивно, що зараз Челсі головний претендент на перемогу. Аналітики Parimatch дають команді 54% на успіх. У канонірів 22% і ще 24% на нічию. Правда, не варто забувати, що аристократи напередодні поступилися Ньюкаслу 0:1. Без травмованого Пулишича команді не вистачило креативу в нападі і вона толком не створювала гольових моментів. Матч, в який раз показав, що Челсі потребує посилення.

Втім, як і Арсенал, який також поки що не робив придбань в січні. Хоча Артета і запевняє, що підшукує нових виконавців. А поки цей процес йде, каноніри продовжать грати без Обамеянга, у головного бомбардира клубу ще не завершилася дискваліфікація. Габонців намагався підмінити Мартінеллі, але без особливого успіху.