Бетіс розгромив Реал Сосьєдад у 20 турі Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.
У матчі 20-го туру іспанської Ла-Ліги Бетіс вдома здолав Реал Сосьєдад.
У першій половині матчу господарі забили два голи без відповіді. Спочатку відзначився Іглесіас, а потім ветеран команди Хоакін. А у компенсовані хвилини зустрічі Каналес забив третій гол у ворота РС.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
20 тур, 19 січня
Бетіс - Реал Сосьєдад 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 27 Іглесіас, 2:0 - 44 Хоакін, 3:0 - 90+5 Каналес
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