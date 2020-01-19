Бетіс розгромив Реал Сосьєдад у 20 турі Ла-Ліги

Господарі святкували впевнену перемогу

Джерело - Чемпіон.

У матчі 20-го туру іспанської Ла-Ліги Бетіс вдома здолав Реал Сосьєдад.

У першій половині матчу господарі забили два голи без відповіді. Спочатку відзначився Іглесіас, а потім ветеран команди Хоакін. А у компенсовані хвилини зустрічі Каналес забив третій гол у ворота РС.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

20 тур, 19 січня

Бетіс - Реал Сосьєдад 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 27 Іглесіас, 2:0 - 44 Хоакін, 3:0 - 90+5 Каналес

Раніше, Ейбар несподівано обіграв Атлетіко.

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