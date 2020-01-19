Мораес: В Динамо, у нас був гравець-ціль, це Андрій Ярмоленко

Коли Жуніор Мораес грав за київське Динамо, то вся команда грала через Андрія Ярмоленка.

Про це розповів сам 32-річний нападник Шахтаря.

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"Коли я прийшов в Динамо, у нас був гравець-ціль, це Андрій Ярмоленко. Всі відпрацьовували один стиль гри — довести м'яч до цілі. Тобто розвивати гру, поки м'яч не прийде в цю мішень — Ярмоленка. І все виходило. Це чудовий гравець. Я був щасливий, що був чемпіоном, і що ми проходили в Лігу чемпіонів. Це було для мене набагато краще, ніж якби я забив 10 м'ячів в 10 іграх, але ми були б в чемпіонаті України другими і не проходили в Лігу чемпіонів", — зазначив Мораес.