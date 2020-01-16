Наполі підписав півзахисника Сельти

Лоботка уклав контракт з італійським клубом

Італійський Наполі викупив у Сельти контракт 25-річного словацького хавбека Станіслава Лоботки.

Про це повідомляє прес-служба італійського клубу.

Сума угоди склала €20 мільйонів. Контракт футболіста з Наполі розрахований до літа 2024-го року.

У поточному сезоні Лоботка, який виступає на позиції опорного півзахисника, провів за Сельту 17 матчів у всіх турнірах.

В активі Станіслава 22 матчі у складі збірної Словаччини з футболу, де він забив 3 м'ячі.

Раніше, Інтер, Наполі і Лаціо вийшли до 1/4 фіналу Кубка Італії.

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