Ювентус на півроку втратив Демірала

Захисник переніс операцію на коліні

Ювентусу півроку доведеться обходитися без захисника Меріха Демірала.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

21-річний футболіст успішно переніс операцію на лівому коліні. Нагадаємо, що турецький захисник отримав отримав пошкодження передньої хрестоподібної зв'язки і бічного меніска лівого коліна в матчі чемпіонату Італії проти Роми. Демірал пропустить шість-сім місяців.

Нагадаємо, що Ювентус купив Демірала влітку з Сассуоло за 18 мільйонів євро.

У цьому сезоні Демірал зіграв 7 матчів за Ювентус і забив 1 м'яч.

Раніше, Демірала хоче купити Лестер.