Ювентус на півроку втратив Демірала

Джерело - sport.ua.
Ювентусу півроку доведеться обходитися без захисника Меріха Демірала.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
21-річний футболіст успішно переніс операцію на лівому коліні. Нагадаємо, що турецький захисник отримав отримав пошкодження передньої хрестоподібної зв'язки і бічного меніска лівого коліна в матчі чемпіонату Італії проти Роми. Демірал пропустить шість-сім місяців.
Нагадаємо, що Ювентус купив Демірала влітку з Сассуоло за 18 мільйонів євро.
У цьому сезоні Демірал зіграв 7 матчів за Ювентус і забив 1 м'яч.
Раніше, Демірала хоче купити Лестер.