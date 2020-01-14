Екс-хавбек Чорноморця займається пошуками нової команди

Джерело - Footboom.

Український півзахисник Іван Бобко залишив казахстанський Окжетпес.

Футболіст отримав статус вільного агента і займається пошуками нової команди. У минулому сезоні за клуб з Кокшетау 29-річний хавбек, приєднатися до команди влітку, провів 11 поєдинків, в яких відзначився асистом і отримав два попередження.

За свою кар'єру Бобко пограв за одеський Чорноморець, харківський Металіст, угорський Дебрецен, шведський АФК Еськильстуна. За підсумками минулого сезону Окжетпес посів сьоме місце, набравши 40 очок.

Раніше, Зубейко повернувся у Чорноморець.

Нагадаємо, Григорчук пробачив Чорноморцю усі борги.