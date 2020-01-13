Колос підсилився латвійським півзахисником

Джерело - sportarena.com.
Колос підписав контракт із 20-річним півзахисником із Латвії Владиславом Соловейчиком.
Про це повідомляє sportarena.com.
Про деталі угоди наразі нічого невідомо.
Соловейчик є вихованцем Сконто. У 2017 році футболіст підписав контракт з пітерським Зенітом-2, і в березні 2019 року відправився в оренду у клуб Валмієра.
Також він провів у складі молодіжної збірної Латвії два матчі у відбірному турнірі чемпіонату Європи 2019 проти Англії та Андорри.
Орієнтовна вартість гравця складає 150 тисяч євро.
Нагадаємо, Колос підсилився екс-гравцем Динамо.
Раніше, Богданов перейшов у Колос.