Колос підсилився латвійським півзахисником

Владислав Соловейчик став гравцем Колоса

Колос підписав контракт із 20-річним півзахисником із Латвії Владиславом Соловейчиком.

Про це повідомляє sportarena.com.

Про деталі угоди наразі нічого невідомо.

Соловейчик є вихованцем Сконто. У 2017 році футболіст підписав контракт з пітерським Зенітом-2, і в березні 2019 року відправився в оренду у клуб Валмієра.

Також він провів у складі молодіжної збірної Латвії два матчі у відбірному турнірі чемпіонату Європи 2019 проти Англії та Андорри.

Орієнтовна вартість гравця складає 150 тисяч євро.

Нагадаємо, Колос підсилився екс-гравцем Динамо.

Раніше, Богданов перейшов у Колос.