Костишин ввів систему штрафів у Колосі

Головний тренер Колоса Руслан Костишин підтримує дисципліну у команді системою штрафів.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Іноді важко стримати себе після несправедливих рішень арбітрів щодо моєї команди. Хочеться бути стриманим, але не завжди виходить. Президент один раз усно покарав, коли пропускав поєдинок проти Шахтаря. А так я власноруч вніс в касу дві тисячі гривень за одну жовту картку.

Покарання гравців чисто символічне. Наприклад, за запізнення на 1-2 хвилини маєш внести в касу 500 гривень. За зайву вагу можуть бути більше. Потрібно ж відзначати закінчення сезону за якісь гроші", – розповів Костишин.