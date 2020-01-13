Легенда збірної Туреччини змушений працювати таксистом у США через власного президента

Хакан Шюкюр змушений був покинути Туреччину

Екс-футболіст збірної Туреччини Хакан Шюкюр через критику президент Реджепа Тайїпа Ердогана змушений був переїхати у США.

Про це повідомляє championat.com

У 2016 році нападник зіткнувся з проблемами через критику президента Туреччини у соціальних мережах. Його визнали членом терористичної організації через зв'язки з ісламським громадським діячем Фетхуллахом Ґюленом. Після цього Хакан був змушений виїхати в Сан-Франциско, де відкрив кавовий бізнес, однак після того як в його заклад стали приходити "дивні люди", він опинився під захистом поліції, а його справою зайнялося ФБР. Згодом він перебрався до Вашингтона, де став працювати водієм таксі і продавцем книг.

"Наразі я приступаю до роботи. У мене не залишилося нічого і ніде. Ердоган забрав у мене все. Моє право на свободу, право висловлювання і самовираження, право працювати ", - розповів Шюкюр.

Відзначимо, що Шюкюр є найкращим бомбардиром в історії збірної Туреччини, на його рахунку 51 гол.