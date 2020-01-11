Лаціо мінімально переграв Наполі в Серії А

У матчі 19-го туру Серії А Лаціо вдома мінімально обіграв Наполі - 1:0.
Доля зустрічі вирішилася в кінцівці матчу. Неймовірну помилку допустив кіпер неаполітанців Оспіна, який у своєму штрафному почав обігрувати Чіро Іммобіле.
Форвард Орлів в силовій боротьбі відібрав м'яч у воротаря гостей і завдав точного удару по воротах Наполі, а Ді Лоренцо лише допоміг м'ячу швидше опинитися у воротах.
Лаціо з 42 очками йде на третьому місці в Серії А. Наполі опустився на десяту позицію в турнірній таблиці, пропустивши вперед Торіно.
Чемпіонат Італії, Серія А
19 тур
11 січня
Лаціо - Наполі 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 82 Іммобіле