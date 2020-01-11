Мілан на виїзді впевнено переграв Кальярі

Джерело - Чемпіон.

Мілан на виїзді обіграв Кальярі (2:0) в стартовому матчі 19-го туру Серії А.

Важливо: Ібрагімович забив перший гол після повернення у Мілан

Рафаел Леау вивів россонері вперед на початку другого тайму. На 64-й хвилині Златан Ібрагімович подвоїв перевагу гостей.

Це перший гол шведського нападника після повернення в Мілан. Ібрагімович підписав контракт з россонері 2 січня.

Мілан набрав 25 очок і піднявся на 8-е місце Серії А. Кальярі з 29 очками займає 6-у позицію.

У наступному турі 19 січня Мілан вдома прийматиме Удінезе.

Чемпіонат Італії, Серія А

19 тур

11 січня

Кальярі - Мілан 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 46 Леау, 0:2 - 64 Ібрагімович