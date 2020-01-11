Крістал Пелес зіграв внічию із Арсеналом у 22 турі АПЛ

Арсенал не зміг обіграти Крістал Пелес

Джерело - Чемпіон.

У матчі 22-го туру англійської АПЛ Крістал Пелес приймав Арсенал.

Матч завершився внічию 1:1. Першими рахунок у матчі відкрили гості, відзначився П'єр-Емерік Обамеянг.

У другій половині гри рівновагу у матчі відновив Джордан Аю.

Відзначимо, що Арсенал дограв матч у меншості, на 67-й хвилині матчу арбітр вилучив Обамеянга за грубий фол проти суперника.

Чемпіонат Англії - АПЛ

22 тур, 11 січня

Крістал Пелес – Арсенал 1:1 (0:1)

0:1 – 12 Обамеянг, 1:1 - Аю

Раніше, Шеффілд Юнайтед переміг Вест Гем.