Крістал Пелес зіграв внічию із Арсеналом у 22 турі АПЛ

Джерело - Чемпіон.
У матчі 22-го туру англійської АПЛ Крістал Пелес приймав Арсенал.
Матч завершився внічию 1:1. Першими рахунок у матчі відкрили гості, відзначився П'єр-Емерік Обамеянг.
У другій половині гри рівновагу у матчі відновив Джордан Аю.
Відзначимо, що Арсенал дограв матч у меншості, на 67-й хвилині матчу арбітр вилучив Обамеянга за грубий фол проти суперника.
Чемпіонат Англії - АПЛ
22 тур, 11 січня
Крістал Пелес – Арсенал 1:1 (0:1)
0:1 – 12 Обамеянг, 1:1 - Аю
Раніше, Шеффілд Юнайтед переміг Вест Гем.