Джерело - football24.ua.
Колишній гравець київського Динамо Огнєн Вукоєвич очолив збірну Хорватії U-23.
Про це повідомляє Večernji list.
Основне завдання 36-річного фахівця – підготовка та розвиток футболістів, які поки ще не можуть пробитися до головної команди країни.
Дебют наставника відбудеться на міжнародному турнірі на Близькому Сході, який відбудеться у березні.
Відзначимо, що список футболістів, що будуть викликані на збори та підготовку до змагань, погоджуватиметься з головним наставником національної команди Златко Далічем і представником Хорватського футбольного союзу Петаром Крпаном.
Раніше повідомлялося, що Вукоєвич хоче очолити київське Динамо