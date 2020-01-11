Огнєн Вукоєвич буде працювати із молодіжною збірною Хорватії

Колишній гравець київського Динамо Огнєн Вукоєвич очолив збірну Хорватії U-23.

Про це повідомляє Večernji list.

Основне завдання 36-річного фахівця – підготовка та розвиток футболістів, які поки ще не можуть пробитися до головної команди країни.

Дебют наставника відбудеться на міжнародному турнірі на Близькому Сході, який відбудеться у березні.

Відзначимо, що список футболістів, що будуть викликані на збори та підготовку до змагань, погоджуватиметься з головним наставником національної команди Златко Далічем і представником Хорватського футбольного союзу Петаром Крпаном.

Раніше повідомлялося, що Вукоєвич хоче очолити київське Динамо