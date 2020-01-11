Шахтар може зіграти товариський матч із Ромою

Рома може зіграти із Шахтарем в Україні.

Про це розповів менеджер Роми Віталій Хливнюк.

"По можливості Фонсека намагається дивитися матчі, завжди чекає від Шахтаря лише позитивних результатів. Україна для Паулу - це другий дім.

Наскільки мені відомо, Рома може провести товариський матч з Шахтарем в Україні. Така ідея є. Раніше не вдалося його зіграти через завантажений календаря клубів", - розповів Хливнюк.